Ultra Doğa Yürüyüşçüleri Geleneği Bozmadı

19 Mayıs'ın 100. yılı etkinliği öncesi Gerze'den Samsun'a heyecanlı yolculuk başladı.

Ultra Doğa Yürüyüşçüleri'ni Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüseyin Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Vahdettin Özdemir ve diğer ilçe sakinleri uğurladı. Altı kişilik yürüyüş ekibi hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 09.30'da Gerze Atatürk Anıtı'nın önünden Samsun'a doğru yola çıktı.

Mustafa Kıray (72), Neslihan Çavdar(47), Mustafa Çavdar(49) ve Mehmet Tunçer'den (57) oluşan dört kişilik Ultra Doğa Yürüyüşçüleri'ne, Bursa ve Ukrayna'dan iki kadın yürüyüşçü daha katıldı.

Önceki yıllarda Mustafa Kıray'la bir yürüyüşte tanışan Ukraynalı Margaryta Haralanbidy, bu yıl 19 Mayıs Samsun 100. Yıl etkinlikleri için Türkiye'ye geldi.

Ukrayna uyruklu Haralanbidy, daha önce de yürüyüş etkinliklerine katıldığını ancak ilk uzun yürüyüşünün bu olacağını söyledi. Türkiye'yi sevdiğini ifade eden Haralanbidy, Atatürk'e olan hayranlığını vurgulamak için katıldığı bu yürüyüşte olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Bursa'dan gelen 47 yaşındaki Figen Miyanyedi de Ultra Doğa Yürüyüşçüleri ile Samsun'a yürüyecek olan bir diğer yürüyüşçü.

Üç kadın üç erkek toplam altı kişilik yürüyüş ekibi ve onları arabayla takip edecek olan Gerze Atatürkçü Düşünce Derneği Başkan Yardımcısı Ferhat Hançer, saat 09.30'da Gerze Atatürk Anıtı önünden yola çıktılar. İlk olarak Alaçam Öğretmenevi ardından Bafra'da konaklayacak ekip 19 Mayıs 2019 Pazar sabahı Samsun Atatürk Anıtı'nın önünde bayrak açacak. - SİNOP

Kaynak: İHA