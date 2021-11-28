Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışları'nda kıyasıya mücadele

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışları, Ümraniye Millet Bahçesi'nde çok sayıda sporcu ve vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Yarışın startını Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım verirken, yarışçılar 8,5 kilometrelik yarışı önde tamamlamak için kıyasıya yarıştı.

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışları, Ümraniye Millet Bahçesi'nde yapıldı. Yarışma başlamadan uzun süre önce millet bahçesine gelen sporcular, kayıtlarını yaptırıp yarış için ısınma hareketlerine başladı. Yarışın start işaretini ise Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım verdi. Katılımcıların kıyasıya yarıştığı etkinlikte önce bisiklet yarışı, ardından koşu yarışı gerçekleştirildi. Çok sayıda katılımcının yer aldığı yarışlarda renkli dakikalar yaşandı. Başkan İsmet Yıldırım etkinlik boyunca yarışa katılan vatandaşlarla vakit geçirerek sohbet etti. Yarışmaların startını veren Başkan Yıldırım, 8 kilometrelik yarışın tamamlanmasının ardından kendi kategorilerinde dereceye giren sporculara kupalarını takdim etti.

"İyi olan kazansın"

Etkinliğe yoğun katılımın memnun edici olduğunu belirten Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye için yeni bir organizasyon. Geçtiğimiz yılda düzenlemiştik. Hem atletizm hem de bisiklet yarışlarımız olacak. 8,5 kilometre parkurumuz olacak. Ümraniye sokaklarında tur atacağız. Bugünde yağmurun bereketi var. Ben tüm katılımcılara başarılar diliyorum. İyi olan kazansın" diye konuştu.

Yarışlara katılan Eren Yar, "Tüm koşucu arkadaşlara başarılar diliyorum. İddialı olduğumuz için bugün buradayız. İnşallah yaş kategorisinde kürsü görürüz. Ben bisiklet yarışına da katıldım. 8,5 kilometre yarışlarını tamamladım. Sıra koşuya geldi. Koşu etabını yaklaşık 35 dakikada bitireceğimi düşünüyorum. Umarım kupa alarak buradan ayrılırım" dedi. - İSTANBUL