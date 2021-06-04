Ulş.Uzm.Çvş. Necati Yatkak, Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Ulş.Uzm.Çvş. Necati Yatkak, Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ulş.Uzm.Çvş. Necati Yatkak, Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu şehit düşen Ulş. Uzm. Çvş. Necati Yatkak, dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu şehit düşen Ulş. Uzm. Çvş. Necati Yatkak, dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde boş olarak intikal eden tank taşıyıcı araç ön tekerinin patlaması sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Yaşanan elim kaza sonucu Sinanpaşa ilçesi Bulca Köyü nüfusuna kayıtlı Ulş. Uzm. Çvş. Necati Yatkak, kahraman silah arkadaşı Uzm. Çvş. Halit Altun ile birlikte şehit düştü.

Şehit Ulş. Uzm. Çvş. Necati Yatkak, Hatay Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından, memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.

Askeri uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına getirilen Şehidimizin naaşı Vali Gökmen Çiçek, Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, şehidimizin ailesi ve askeri erkan tarafından karşılandı.

Şehit Yatkak'ın cenazesi, konvoyla Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca Köyü'ne götürüldü.

Baba ocağına son kez getirilen ve helallik alınan şehidimizin Türk Bayrağına sarılı naaşı daha sonra askeri konvoyla cenaze namazının kılınacağı köy meydanına götürüldü.

Burada öncelikle şehidimizin öz geçmişi okundu. Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şehidimiz Ulş. Uzm. Çvş. Necati Yatkak için dualar edildi, helallik alındı.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Aziz Şehidimizin babası Hayreddin Yatkak'a Vali Gökmen Çiçek tarafından Türk Bayrağı teslim edildi. Vali Çiçek, baba Hayreddin Yatkak'a: "Acınız acımız. 24 saat sizlerin emrindeyiz. Rabbim cennetinde kavuştursun" dedi.

Ulş. Uzm. Çvş. Necati Yatkak için düzenlenen cenaze törenine Vali Gökmen Çiçek, Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Burcu Köksal, Gültekin Uysal, Mehmet Taytak, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, askeri ve mülki erkan, diğer protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Habermetre

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