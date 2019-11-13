Ülküspor ilk devreyi lider kapatmak istiyor

13.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:31

Manisa 1. Amatör Küme F gurubunda mücadele eden Kula Ülküspor, ilk devrenin son maçında Eşmelilerspor'a konuk olacak. Liderlik mücadelesi için sahaya çıkacak olan Kula Ülküspor, aynı puanla ikinci sırada yer alan Tepeköyspor'un mağlup olması ya da ikili averajda Tepeköyspor'a karşı üstün gelmesi durumunda ilk devreyi lider kapatacak.



Manisa 1. Amatör Küme'de mücadele eden Kula Ülküspor, ligin ilk devresinde oynadığı 5 mücadeleden 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak göz dolduran bir performans sergiledi. Son olarak evinde ağırladığı Demirci Belediyespor'u 6 golle geçen Kula Ülküspor, motivasyonunu ikiye katladı. Her hafta bir takımın bay geçtiği ligde, bir maç fazlasıyla lider konumunda bulunan Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor'un 15 puanı bulunurken, ikinci sıradaki Tepeköyspor ile üçüncü sırada bulunan Kula Ülküspor'un 12 puanı bulunuyor.



Ligin ilk devresinin son maçı için çalışmalarını hızla sürdüren Kula Ülküspor, hafta sonunda konuk olacağı Eşmelilerspor deplasmanından galibiyetle dönerek ligin ilk devresini lider kapatmak istiyor. 6'ncı hafta maçında Alaşehir İlçe Stadında oynanacak olan müsabakada Kula temsilcisi galip gelirse, ikinci sırada bulunan Tepeköyspor'un Salihli Ayyıldızspor'a mağlup olması durumunda liderlik koltuğuna oturacak. Ligin ilk devresinin şuan ki durumunda maç fazlasıyla lider konumunda ve 4 averajı bulunan Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor, bu hafta maç oynamayacak ve ligdeki takımların mücadele sayıları eşitlenmiş olacak.



12'şer puanla ikinci ve üçüncü sırada bulunan Kula Ülküspor'un ikili averajı ise 9'ar puanla eşitken, Tepeköyspor toplamda attığı 14 golle, toplamda 12 golü bulunan Kula Ülküspor'a karşı üstün durumda bulunuyor. Ligin ilk devresinin son maçında liderlik savaşı veren her iki takımında galip gelmesi durumunda, yine ikili averaja bakılacak. Müsabakalar sonucunda ikili averajda üstünlük sağlayan takım, ligin ilk devresini lider olarak kapatacak.



Lig başından bu yana iyi mücadele ettiklerini dile getiren Kula Ülküspor'un Kulüp Başkanı Suat Esen, seyir zevki oldukça yüksek olan mücadelelerde elde ettikleri başarılar ile ligin ilk devresini lider kapatmayı hedeflediklerini söyledi. İlk devrenin son maçında Eşmelilerspor deplasmanında hem galibiyetle, hem de ikili averaja katkı sağlayacak bir skorla dönmek istediklerini kaydeden Başkan Esen, liderlik savaşı verdikleri Tepeköyspor'un mağlup olması ya da ikili averajda geri kalması durumunda ligin ilk devresini lider kapatacaklarını vurguladı. Sezon boyunca desteklerini esirgemeyen taraftarlarına ve sponsor olan işletmeye teşekkür eden Başkan Esen, takım yönetimi ve sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA