Ülkücülerin Geleneksel Bayramlaşma Programı

Eskişehir Ülkü Ocakları Teşkilatı, ocak binasında bayramlaşma törenine ev sahipliği yaptı.

Bayramlaşma programına; Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanı Yasin Yumrukaya, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, MHP Kadın Kolları Başkanı Kadriye Alkan, Türk Kamu-Sen Başkanı Haydar Urfalı, Türkav Başkanı Hasan Sezer il ve ilçe ocak başkanları katıldı.

Birliğin, beraberliğin, muhabbetin pekiştiği bayramlaşma töreninde Türk-İslam ülküsü ile hareket etmenin önemi daha çok vurgulandı. Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanı Yasin Yumrukaya, "Bu günlerin bizim nezdimizde ayrı bir önemi var. Bizi bir araya getirip sevgimizin, dostluğumuzun ve beraber olmamızın pekişmesine vesile oluyor. Kurban, kulun Rabbine yaklaşmasının, İbrahim'ce bir duruşun, İsmailce bir teslimiyetin adıdır. Bu hakiki teslimiyet ile Allah birliğimizi, beraberliğimizi baki kılsın. Bayramlaşma programımıza gelen ve gelemeyip gönlü bizimle olan tüm dostlarıma ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ay yıldızlı bayrağımız altında nice bayramlar geçirmemiz dileğiyle" dedi. - ESKİŞEHİR