Ülkücülerden "Askıda Ekmek" Çağrısına Destek

MUŞ (AA ) - Ülkü Ocakları Muş Şubesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekmek zammına karşı yoksullara destek amacıyla geleneksel "askıda ekmek" uygulaması yapılması çağrısına destek verdi.

Ülkü Ocakları Muş Şubesi Orta Öğretim Teşkilatı Başkanı Enes Temurçin, yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda "askıda ekmek" projesi başlattıklarını ifade etti.

Bu kapsamda imkanı olan tüm vatandaşları ekmek alırken bir ekmek parası da ihtiyaç sahipleri için "askıda ekmek" olarak ödemeye davet ettiklerini dile getiren Temurçin, "Türk milletinin hiçbir ferdinin bir lokma ekmeğe muhtaç olmaması milletimizin arasında birlik dayanışma kültürünün arttırılması adına, 'Komşusu açken, tok yatan bizden değildir' anlayışı doğrultusunda projeye destek oluyoruz." dedi.