Ülkücü Hareketin Lideri Türkeş'in vefatının 23. yılı Ülkücü Hareketin Lideri Başbuğ Alparslan Türkeş, vefatının 23. yılında rahmetle anılıyor.

Ülkücü Hareketin Lideri Başbuğ Alparslan Türkeş, vefatının 23. yılında rahmetle anılıyor.

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Başbuğ Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şartlar ne kadar ağır olursa olsun, Türkiye ve Türk milleti için çalışmaktan, çırpınmaktan, üretmekten ve mücadeleden yorulmayacaklarını belirtti.

Merhum Türkeş'i rahmetle yad ettiklerini aktaran Karaarslan, şunları kaydetti:

"Başbuğumuz davasını bayraklaştıran, ülkesini ve milletini her şeyin üstünde tutan bir iradeye sahipti. Onun davası için verdiği mücadelelerde karamsarlığa ve kötümserliğe yer yoktu. Türk dünyasının bilge liderini anlamanın yolu onu tanımak, anlamak ve yaşatılmasına hizmet etmektir. 'Önce ülkem ve milletim' diyen feraset ve fedakarlığı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Ülkü Ocakları'nın ve mukaddes davamızın en anlamlı özetidir. Ömrü boyunca zorluklardan asla yılmamış, inandığı doğrulardan taviz vermemiş, manevi ve tarihi değerlerimizden oluşan bir siyaset modeli kurmuş, daima yarınlara ön açmış ve feyiz vermiş, istikbalin peşinde koşmuştur. Biz şartlar ne kadar ağır olursa olsun, Türkiye ve Türk milleti için çalışmaktan, çırpınmaktan, üretmekten ve mücadeleden yorulmayacağız."

Karaarslan, "Demokratik imkanları kullanarak ilerleyeceğimiz yolumuz uzun, işimiz hayli çetindir. Bu yolda yılmadan ve usanmadan gayret göstermek, hepimizin dava, ülkü ve vefa borcu olmalıdır. Bizler bu kutsal davayı başbuğumuzun ışığında, liderimizin emrinde kıyamete kadar yaşatmak azim ve kararlılığındayız. Çünkü biz 'Tanrı dağı kadar Türk, Hira dağı kadar Müslümanız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA