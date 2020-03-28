Ülkücü gençler yaşlıların hizmetinde
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Balıkesir, Yaşam

Ülkücü gençler yaşlıların hizmetinde

Balıkesir ve ilçelerinde sokağa çıkamayan yaşlıların ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların yardımına ülkü ocaklı gençler koşuyor.

28.03.2020 21:25 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:50
Ülkücü gençler yaşlıların hizmetinde

Balıkesir ve ilçelerinde sokağa çıkamayan yaşlıların ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların yardımına ülkü ocaklı gençler koşuyor.

Balıkesirli ülkücü gençlerden oluşan ekipler, il ve ilçede yaşayan yaşlıların ve hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. İhtiyaç listesinin hazırlanıp aranması halinde Ülkücü gençler tarafından yaşlıların ihtiyaçları anında karşılanıyor. Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Çalışkan "Bu illetten yaşlılarımız ve kronik rahatsızlığı olanlar daha çok etkilendiği için 65 yaşının üzerinde olanlara devletimiz sokağa çıkma yasağı getirdi. Bizler de Balıkesir Ülkü Ocakları olarak da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın gıda, market, eczane gibi ihtiyaçlarını gönüllü olarak onlar evden çıkmadan biz kapılarına getiriyoruz. 'Evde Kal' parolası ile yüce Türk milletine hizmetimize devam ediyoruz. İhtiyaç devam edene kadarda bu uygulamamızı gönüllü olarak sürdüreceğiz. Ülkü Ocakları, bu milletin değeri; Ülkü Ocaklılar, bu milletin vefalı evlatlarıdır. Ülkü Ocaklılar için büyüğe hürmet, yardımlaşma insanlığın gereğidir. Yaşlı ve kronik hasta vatandaşlarımız yalnız değilsiniz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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