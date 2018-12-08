Ülkücü Gençler Kuran'ı Kerim ve İngilizce Öğreniyor

Adıyaman Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, gençlerin milli ve manevi duygularla yetişmesi için verdiği derslerin kapsamını genişletti.

Adıyaman Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, Ülkücü gençlere Kuran'ı Kerim öğretiyor. Milli duyguların yanında gençlerin manevi yönünün gelişmesi için verilen dini dersler kapsamında Kuran'ı Kerim öğretilmeye başlandı. Ülkü Ocağında 25 gence din görevlisi tarafından Kuran'ı Kerim dersi veriliyor.

Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı tarafından ayrıca, gençlerin okullarında başarılı olmaları için ayrıca İngilizce dersleri de veriliyor.

Adıyaman Ülkü Ocakları İl Başkanı Taha Şahin, yürekleri vatan ve millet sevgisiyle dolu gençlerin dini duygulardan yoksun olamayacağına işaret ederek, "Ülkücü gençlik milli ve manevi değerlere sahip çıkan bir gençliktir. Bizde bu kapsamda ocağımıza gelen gençlerin Kuran'ı Kerim öğretmenleri için çalışma başlattı. Bir hocamız tarafından gençlerimize Kuran öğretiliyor. Bunun yanında gençlerin okullarında başarılı olmaları ve gelecekten yaşamlarında ihtiyaç duyacakları İngilizce derslerini de verdirmeye başladık. Ülkücü gençliğin ülkümüze uygun, milli değerlere bağlı, manevi bir yaşam sürmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN