Ülkü Ocaklarından Tunceli'deki kardeş okullara giysi ve kırtasiye yardımı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ülkü Ocaklarından Tunceli'deki kardeş okullara giysi ve kırtasiye yardımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ülkü Ocaklarından Tunceli'deki kardeş okullara giysi ve kırtasiye yardımı

İstanbul Ülkü Ocakları Nişantaşı Üniversitesi teşkilatı, Kardeş Okul Projesi kapsamında Tunceli'de okullara kışlık giysi ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Ülkü Ocakları Nişantaşı Üniversitesi teşkilatı, Kardeş Okul Projesi kapsamında Tunceli'de okullara kışlık giysi ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

İstanbul Ülkü Ocakları Nişantaşı Üniversitesi teşkilatı Kardeş Okul Projesi kapsamında Tunceli'de bulunan Payamdüzü İlk-Ortaokulu, Sarıbalta İlk-Ortaokulu, Çemişgezek ÇPAL'de eğitim gören öğrencilere kışlık bot ve mont ile kırtasiye malzemesi ve boya gönderdi.

Konuya ilişkin bilgi veren İstanbul Ülkü Ocakları Nişantaşı Üniversitesi Teşkilatı Başkanı Oğuzhan Demir, Türkiye'nin dört bir yanında mazlumun, mağdurun yanında Yunus olmayı şiar edinmek amacıyla bu projeyi başlattıklarını söyledi. Demir, "Projemizi vatanımızın her bir metrekaresinde bizleri bekleyen tüm vatandaşlarımıza maksadı hainlik etmek olmadığı sürece din dil ırk mezhep fark etmeksizin ülkücü bilinç ile toplum menfaatini bireysel menfaatlerimizin önünde tutarak devam ettireceğiz inşallah. Çıktığımız bu hak yolda önümüze çıkan engeli aşmak, durdurmak isteyeni yıkmak, milli şuura sahip biz ülkücü gençlerin üzerine vazifedir. Hayra çalışırken aynı zamanda şer odaklarına dur demek farzdır. Vatan sevgisi imandandır, bu vatana, vatandaşına art niyetli yaklaşmak kin gütmek ise imansızların işidir. İman ettik başaracağız, iman ettik bir sütun gibi dimdik duracağız ve yine iman ettik ki zalimin karşısında olacağız, mazluma uzanan kirli elleri tutup kıracağız" dedi. - TUNCELİ

Ülkü Ocaklarından Tunceli'deki kardeş okullara giysi ve kırtasiye yardımı

Ülkü Ocaklarından Tunceli'deki kardeş okullara giysi ve kırtasiye yardımı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title