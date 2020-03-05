Ülkü Ocaklarından gösterişli atama
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Ülkü Ocaklarından gösterişli atama

Erzurum Ülkü Ocakları Başkanı Abdulkadir Gökçan tarafından Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına atanan Fatih Tokyürek, atandığı günden itibaren Erzurum'a bağlı üniversitelerde hızlı bir yapılanma içerisine girdi.

05.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:06
Ülkü Ocaklarından gösterişli atama

Ülkü Ocakları Başkanı Abdulkadir Gökçan tarafından Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına atanan Tokyürek, atandığı günden itibaren Erzurum'a bağlı üniversitelerde hızlı bir yapılanma içerisine girdi.


Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde düzenlenen atama programına çok sayıda ülkücü öğrenci katıldı. Başkan Yardımcısı Tokyürek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı programın ardından öğrenciler kampus içerisinden yürüdü. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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