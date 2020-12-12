Ülkü Ocaklarından dijital eğitim platformu
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Ülkü Ocaklarından dijital eğitim platformu

12.12.2020 10:26 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:31
Ülkü Ocaklarından dijital eğitim platformu

Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanı Taha Şahin, hayata geçirilen Bilgi Ocakta Projesi ile ilgili bilgi verdi.

Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanı Taha Şahin, hayata geçirilen Bilgi Ocakta Projesi ile ilgili bilgi verdi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 'Bilgi Ocakta' adlı bir dijital eğitim platformu projesini hayata geçirdi. Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanı Taha Şahin'de bir açıklama yaparak projeye dair bilgiler verdi.

Önceliklerinin eğitimi desteklemek olduğunun altını çizen Taha Şahin, "Bilgi Ocakta Projesi Türk Gençliği başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerinin kullanımına tamamen ücretsiz olarak sunulmuş bir eğitim programıdır. Bilgi Ocakta; öğretirken eğlendiren, eğlendirirken düşündüren, düşündürdükçe geliştiren içerikleriyle Türk gençliğinin kişisel ve akademik gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Okul çağındaki gençlerimizin derslerine yardımcı, her yaştan bireylerin aradığını bulabileceği, bilgi yarışmasından, test çözümlerine, sıra dışı bilgilerden, tarihte bugün neler olduğuna dair her türlü bilginin kaynağı bilgi ocakta da mevcuttur. Çevrimiçi Eğitim Modülünde liseye hazırlık, üniversiteye hazırlık KPSS, ALES testleri yer almaktadır. İlerleyen süreçlerde bunlara TUS ve YÖK-DİL gibi ÖSYM'nin yaptığı diğer dersler de ekleneceği ifade edilmektedir. Ayrıca Bilgi Ocakta da her gün düzenlenen bilgi yarışmaları mevcuttur. Genel kültür, tarih, coğrafya, kültür-sanat, müzik, spor, edebiyat, sinema, dergiler kategorileri yer almaktadır" dedi.

Şahin, kategoriler içerisinde bulunan binlerce soruyla hazırlanan bilgi yarışmasıyla Türk gençliğinin genel kültürünün arttırılmasının, bilgi dağarcığının geliştirilmesinin, ilgi alanlarının tespiti ve bu alanlarda belli düzeyde yeterliliğe ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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