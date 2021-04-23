Ülkü Ocaklarından çocuklar için 23 Nisan'a özel kitap seti
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Ülkü Ocaklarından çocuklar için 23 Nisan'a özel kitap seti

Ülkü Ocaklarından çocuklar için 23 Nisan'a özel kitap seti
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için "Türk Büyükleri Okuma Serisi" hazırladıklarını bildirdi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için "Türk Büyükleri Okuma Serisi" hazırladıklarını bildirdi.

Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır." sözünden yola çıkarak, bir kitap seti oluşturduklarını belirtti.

"Türk Büyükleri Okuma Serisi" adlı setin "Bilge Tonyukuk", "Tomris Han", "Bilge Kağan", "Sultan Baybars", ve "Babür Şah" kitaplarından oluştuğunu aktaran Yıldırım, kitapların çocuklar için özel hazırlandığını vurguladı.

Yıldırım, kitaplar sayesinde çocukların tarihin kahramanlık kokan sayfalarında yolculuğa çıkacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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