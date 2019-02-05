Ülkü Ocaklarından Beka Vurgusu

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Ülkü Ocakları Samsun Şubesini ziyaret etti.

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Ülkü Ocakları Samsun Şubesi Başkanı Aslan Kösef ile bir araya geldi. Cumhur İttifakı çatısı altında gerçekleşen ve birlik mesajlarının verildiği buluşmaya İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un yanı sıra AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, MHP İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülşen Arslan, AK Parti İlkadım İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman, her iki parti üyeleri ve ülkücüler katıldı.

Kösef: "Bu birliktelik beka meselesi"

Cumhur İttifakı Adayı olarak İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'u ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Ülkü Ocakları Samsun Şubesi Başkanı Aslan Kösef, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in kurduğu dava üzerine, Liderimiz Devlet Bahçeli'nin çizdiği bu yolda ülkü ocakları olarak yürüyeceğimizi her zaman dile getirmişizdir. Bu düşüncelerle sizleri ülkü ocakları çatısı altında ağırlamaktan mutluluk duyuyor ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Ülkemizin birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu günlerde makam ve mevki gibi olguları hiçe sayarak olaya bir beka meselesi olarak bakıp cumhur adı altında kurulan bu birliktelik vatandaşımızın huzuru için büyük öneme sahip. Bunu anlayamayan bazı malum çevreler olduğu gibi bunlar arasından bizlerin içerisinde yer edinmeye çalışmak isteyenler de olacaktır. Ancak biz tabii ki bunlara asla fırsat vermeyeceğiz. 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı ile güzel bir birliktelikle bir arada olurken sonrasında da bu birlikteliğin devam edeceğini düşünüyorum ve yürekten inanıyorum. Yerel seçimlerde siz ve ekibinize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Tok: "Beraberliğimiz daim olacak"

Kalabalık bir katılımla karşılanan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Güçlü bir birliktelikle kardeşlik içerisinde çıkmış olduğumuz bu yolda inşallah hayırlı işlere ve büyük başarılara imza atacağız. 15 Temmuz ruhu ile başlayan bu birliktelik sadece seçime yönelik değil ülkemizin bekası adına geleceğe yönelik bir birlikteliktir ve daim olacaktır. 31 Mart seçimleri sonrasında belediyemizin yönetiminde, işleyişinde ve istişarelerimizde de bu misyonu, birlikteliği ve kardeşliği sürdüreceğiz. Bu birlikteliğin örneklerini daha önce de görmüştük ve yine bundan dış güçlerin ne kadar rahatsız olduğunu hatta içimizde bazı şer odaklarının hoşnut olmadığını biliyoruz. Ama Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin dik duruşlarıyla yine kazanan milletimiz, devletimiz ve Türkiye olacaktır. Bizleri en iyi şekilde ağırladığınız için teşekkür ediyor ve genç kardeşlerimize sevgilerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

Tok'tan Ülkü Ocaklarına anlamlı tablo

Ardından çay içip samimi bir ortamda sohbetlerin edildiği ziyarette Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından MHP Kurucusu ve ilk Genel Başkanı Merhum Alparslan Türkeş'in "Mevzu Vatansa Hepimiz Ölelim, Mevzu Makamsa Hepiniz Ölün" sözünün yazılı olduğu tablo hediye edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA