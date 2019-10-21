Ülkü Ocaklarından Barış Pınarı Harekatı'na Türk bayraklı destek

21.10.2019 11:00

Orhangazi Ülkü Ocakları tarafından Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Bursa-Yalova kara yolunda araç sürücülerine Türk bayrağı dağıtıldı.

Orhangazi Ülkü Ocakları Başkanı Murat Tan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayrak dağıtımına harekatın sonuna kadar devam edeceklerini bildirdi.

Harekata katılan Mehmetçikler için dua ettiklerini belirten Tan, şunları kaydetti:

"Rabbim onları muvaffak eylesin, muzaffer eylesin, tırnaklarına taş değdirmesin. Cenabı Allah vatan sevdamızı hiçbir zaman elimizden almasın. Biz gerekirse bayrağımız uğrunda öleceğimizi, doğduğumuz gün söz vermişiz. Her zamanda söylediğimiz gibi 'Her Türk asker doğar.' Biz bu sevdayla büyüdük, bu sevdayla da öleceğiz.

İlçemizdeki esnafımızın vitrinlerini, evlerimizin balkonlarını donatmak için bayrak dağıtıyoruz. Bu farkındalığı artırmak amaçlı bayrakları Bursa-Yalova kara yolunu kullanan şoförlerimize ve ailelerimize de vermeyi istedik. Bayrak takdimimizde vatandaşlarımızdan, Türk bayrağımızı her yere asmaları ricasında bulunduk."

Kaynak: AA