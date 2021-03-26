Ülkü Ocaklarından Balkes'e moral ziyareti

Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri U-19 gelişim liginde mücadele eden Balıkesirspor'u ziyaret etti.

Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri U-19 gelişim liginde mücadele eden Balıkesirspor'u ziyaret etti.

Lige 2'de 2 ile başlayarak iyi bir başlangıç yapan Balıkesirspor'a moral ziyareti gerçekleştiren Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Çalışkan ve yönetim kurulu altyapı oyuncuları ve antrenörlerine baklava ikram etti.

Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Çalışkan açıklamasında şehrin kulübü Balıkesirspor'un alt yapısında yer alan değerli antrenörleri ve U-19 gelişim liginde mücadele eden futbolcu kardeşlerimizi ziyaret ederek moral vermek istediklerini söyledi.

Çalışkan; " Balıkesir Ülkü Ocakları İl başkanlığı olarak şehrimizin takımı Balıkesirspor'un altyapısında mücadele veren değerli antrenörleri ve U-19 gelişim liginde formamızı terleten futbolcu kardeşlerimizi ziyaret ederek, istişarelerde bulunduk. 2 haftadır üst üste aldıkları galibiyet sebebiyle başta hocalarımız olmak üzere futbolcu kardeşlerimize bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyoruz. Balıkesir Ülkü ocakları İl Başkanlığı olarak her zaman şehrimizin kulübünün ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin madden ve manen elimizden ne geliyor ise yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Kazasız belasız bir sezon geçirip inşallah şampiyon olarak sezonu kapatmalarını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı