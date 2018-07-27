Ülkü Ocaklarından 'Askıda Ekmek Projesi'

Eskişehir Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanı Ahmet Biricik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda 'askıda ekmek projesi' başlattıklarını açıkladı.

Sosyal medya üzerinden projeyi duyuran Başkan Biricik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Türk milletinin hiçbir ferdinin bir lokma ekmeğe muhtaç olmaması, milletimizin arasında birlik, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün artırılması adına; 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' anlayışı doğrultusunda, liderimiz Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla 'askıda ekmek projesi' başlatılmıştır. Bölgemizdeki tüm ülküdaşlarımızın bu kampanyaya destek olmalarını ve kampanyanın amacına ulaşması konusunda titiz, gayretli bir çalışma içerisinde olunmasını rica ederim." - ESKİŞEHİR