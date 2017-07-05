Ülkü Ocaklarından Askerlere Ziyaret

Kırıkhan Ülkü Ocakları, Türk askerinin Kırıkhan'a girişinin 79. yılı dolayısıyla Güzelce Karakolu'nu ziyaret etti.



Kırıkhan Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Aydın, yaptığı açıklamada, askerlerin vatan toprağını korumak ve kollamak adına görev yaptıklarını söyledi.



Vatan savunmasında askerlerin canlarını hiçe sayarak görevlerinin başında olduklarını belirten Aydın, "Vatan ve millet uğruna dünyanın her yerinde görev alıyor, şehit ve gazi oluyorsunuz. Bu vatan, bu millet size minnettardır." dedi.



Ziyarette, kurban kesilerek şehitler için dua edildi.