Ülkü Ocaklarından akülü araç kampanyası
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Ülkü Ocaklarından akülü araç kampanyası

Ülkü Ocaklarından akülü araç kampanyası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ülkü Ocakları Başkanlığı ve Hollanda Türk Federasyonu tarafından başlatılan Türk İslam Kültür Vakfı ve Umut Köprüsü Yardımlaşma Vakfının gayretleriyle Ardahan'a ihtiyaç sahiplerine gönderilen 71 akülü araç sahiplerine verildi.

Ülkü Ocakları Başkanlığı ve Hollanda Türk Federasyonu tarafından başlatılan Türk İslam Kültür Vakfı ve Umut Köprüsü Yardımlaşma Vakfının gayretleriyle Ardahan'a ihtiyaç sahiplerine gönderilen 71 akülü araç sahiplerine verildi.

Çıldır ilçesinde de 5 akülü aracı bugün sahiplerine ulaştırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çıldır Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Volkan Topkaya, "Bir nebzede olsa yüreklerine dokunma fırsatı bulmuş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Gönül ister ki böyle araçlara kimsenin ihtiyacı olmasın, ama her şey bizler için. Bu vesile ile, başta Ardahan'ın Ülkü Ocakları Başkanı Serkan Yıldız başkanıma, Hollanda Türk İslam vakfı ve Umut köprüsü yardımlaşma vakfı başkanlarına ve yönetimlerine, MHP İl başkanımız Hülya Davutoğulları'na ve bütün emeği geçenlere memleketim adına teşekkür ediyorum. Ayrıca nakliye görevini üstlenen Cemil Taş kardeşime ayrıca teşekkür ederim" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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