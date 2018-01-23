Ülkü Ocaklarında Afrin'deki Kahramanlar İçin Kuran-ı Kerim

Kilis'teki Ülkü Ocaklarında Suriye Afrin bölgesinde havadan ve karadan başlatılan Zeytin Dalı Operasyonunu yürüten kahraman Mehmetçik için Kuran-ı Kerim okutularak dualar ediliyor.

Türkiye Cumhuriyeti güvenlik sınırlarının korunması ve terör örgütlerinden arındırılması için başlatılan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye Afrin bölgesinde havadan ve karadan başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu Kilis Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından Kuran-ı Kerim okutularak kahraman Mehmetçiğin zaferle yurda dönmesi için dualar edildi. Kilis Ülkü Ocakları İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz Yönetim kurulu tarafından tertip edilen programa yoğun katılımın olduğu gözlendi. Gerçekleştirilen programda Kur'an tilavetinin ardından fetih suresi de okunarak, Kahraman Türk Ordusunun zaferle geri dönebilmesi ve ülkenin birlik, beraberliği için dualar edildi. Kilis Ülkü Ocaklarında akşam namazından sonra tertip edilen programa ilişkin açıklamalarda bulunan Kilis Ülkü Ocakları İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden, güvenlik sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Suriye Afrin bölgesinde başlatılan "Zeytin Dalı Operasyonu" için, dava kardeşlerimizle bir araya gelerek Mehmetçiğimizin zaferle yurda dönebilmesi için dualar ettik. Ülkü Ocakları Genel Merkezimiz tarafından eş zamanlı olarak Türkiye genelinde tertip edilen Kuran Tilaveti programımız aracılığıyla Ülkücü camia ellerini semaya açmış ve dualarla kahraman Mehmetçiğin yanında olmuştur. Biz tarihi şan ve şerefle dolu kahraman ordumuz, Yüce Allah'ın izniyle ve yüce milletimizin desteğiyle zaferle yurda geri döneceğine inanıyoruz. Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in söylediği gibi, 'Ya Afrin yıkılsın, ya teröristler yakılsın'. Kerkük'e 5 bin bozkurtla gidecek kadar gemileri yakan ülkücü hareket ihtiyaç hasıl olursa binlerce gönüllüsü ile Afrin'in boğazına çökecektir. 'Kilis Ülkü Ocakları olarak bütün unsurlarımızla bu kutsal mücadelede yapılması gereken her şeyi yapmaya hazırız. Gözümüz karadır, zira mevzu bahis vatandır. Kahraman Mehmetçik yalnız değildir" şeklinde konuştu. - KİLİS