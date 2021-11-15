Ülkü Ocakları Yeni İl Yönetimi, Vali İlhami AKTAŞ'ı Ziyaret Etti

ÇANAKKALE (Habermetre) - Ülkü Ocakları Çanakkale İl Başkanı Oğuzer AKGÜN, Başkan Vekili Murat DOĞU, Başkan Yardımcısı Haşim Birgül ve Özel Kalem Müdürü Murathan KURT, Vali İlhami AKTAŞ' ı makamında ziyaret etti.

Vali İlhami AKTAŞ, Ülkü Ocakları Çanakkale İl Başkanı Oğuzer AKGÜN ve yeni yönetim kurulu üyeleri ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami AKTAŞ, Ülkü Ocakları Çanakkale İl Başkanı Oğuzer AKGÜN ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

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