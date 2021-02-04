Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları, Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara tepki gösterdi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile Alperen Ocakları Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı, Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara, yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile Alperen Ocakları Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı, Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara, yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olayların rektör ataması bahane edilerek çıkarıldığını belirtti.

Türkiye'nin geneline yayılmak istenen bu olayların "basit bir öğrenci eylemi" olarak görülemeyeceğini ifade eden Yıldırım, "Millete ve maneviyata hakaret eden, Türkiye'nin ayağına çelme takmak için pusuda bekleyen aydın değil, alçaktır. Polise el kaldıran, şehir içinde barikat kurup taş atan öğrenci değil, teröristtir." değerlendirmesinde bulundu.

Protestolara destek veren partilere de tepki gösteren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Eylemler sırasında yakalananların, bırakın Boğaziçi öğrencisi olmasını öğrenci bile olmadıkları resmi makamların açıklamasında açıkça belirtilmiştir. Bunların DHKP-C, PKK, MLKP terör örgütleriyle geçmişleri ve devam eden bağları bulunduğu sabittir."

"Manevi değerlerimizi aşağılamak isteyen bu topluluğun karşısındayız"

Bağcı ise üç büyük dinde de manevi değerlere saygı göstermeye büyük önem verildiğini belirterek, "LGBT üyelerinin kutsalımız olan Kabe-i Muazzama ve İslam alemine karşı yaptığı saygısızlığı hangi dine hangi yapıya sığdırabiliriz? İslam'ı aşağılamaya yönelik bu eylemlerin sahipleri bilmelidir ki onlar ne yaparlarsa yapsınlar Allah nurunu tamamlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bağcı, Alperenler olarak fikir özgürlüğünü her zaman savunduklarını, toplantı ve gösteri yürüyüşünün her Türk vatandaşının hakkı olduğunu ancak bunun da bir haddi ve hududu bulunduğunu vurguladı.

Fikir özgürlüğünün kutsala saygısızlık anlamına gelmediğine işaret eden Bağcı, şunları kaydetti:

"Manevi değerlerimizi aşağılamak isteyen bu topluluğun her zaman karşısında olacağımız bilinmelidir. Bizleri sokaklara çekmeye çalışan provokatörler bilmelidir ki hiçbir zaman onların kirli oyunlarına gelmeyeceğiz. Milletimizin ve devletimizin, bununla birlikte kolluk kuvvetlerimizin yanında olduk, bundan sonra da olacağız."

Bağcı, Avrupa'nın, bu eylemlerle ilgili arka arkaya açıklama yapmasının da manidar olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı