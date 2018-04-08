Ülkü Ocakları Uyuştucuya Karşı Mücadele Başlattı

Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Mehmet Fuat Yozbatıran, uyuştucuyla mücadele amacıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz'un öncülüğünde başlatılan "Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme" kampanyası kapsamında çalışma yürütüleceğini bildirdi.

Yozbatıran, bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, madde kullanımına ilişkin risk grubunda olan gençlere ve ailelerinin bilinçlendirilmesine yönelik "Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme" kampanyası başlattıklarını belirtti.

Madde bağımlılığının büyük sıkıntılar olmadan önlem alınması gerektiğini dile getiren Yozbatıran, şunları kaydetti:

"Madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı sadece ülkemizin değil dünya genelinde yaşanan en büyük sorunlardan birisidir. Biz bu anlamda bir Ar-Ge ekibi kurduk ve bu ekibin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde resmi kurumlardan aldığımız verilerden sonra gördükki hem ülkemizde hem Gaziantep'te bu anlamda bir sıkıntı var. Hedef kitlesi 18 ila 20 yaşındaki gençler ve aileleri olan proje kapsamında ailelere eğitimler verilerek, çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle bağımlı gençlere sosyal destek verilecek."