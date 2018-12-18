Ülkü Ocakları'ndan Uyuşturucu ile Mücadele Bilgilendirmesi

Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanlığı yöneticileri, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından, yaklaşık 4 yıldır "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Platformunun" Ülkü Ocakları il ve ilçe başkanlıklarının yaptıkları çalışmaları kapsayan dergiyi Erzurum protokolüne takdim ettiler.

MHP Mersin Milletvekili, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz adına Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı M. Haktan Genç öncülüğünde Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ömer Çomaklı ve Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Bülent Çakmak'ı ziyaret eden heyet, uyuşturucuyla mücadele alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA