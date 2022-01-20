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Ülkü Ocakları'ndan öğrencilere karne hediyesi

Ülkü Ocakları'ndan öğrencilere karne hediyesi
AA / Esin Işık - Haberler | Güncel

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca, 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci döneminde takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere "Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı Odak2023" eğitim programı hediye edilecek.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca, 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci döneminde takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere "Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı Odak2023" eğitim programı hediye edilecek.

Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım, yazılı açıklamasında, 50 bin öğrenciye yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan Odak2023 dağıtılacağını bildirdi.

Odak2023'ün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına Türk gençliğine karne hediyesi olarak verileceğini vurgulayan Yıldırım, "Odak2023, okuma hızını artıran, odaklanma seviyelerini yükselten ve Türk gençliğine sınavlarında başarı sağlayan yapay zeka teknolojisi ile üretilmiş bir eğitim programıdır. Gençlerimiz karne hediyelerini kendilerine en yakın Ülkü Ocaklarına giderek temin edebilirler." ifadelerini kullandı.

Bu programı kullanan öğrencilerin derslerinde, lise ve üniversiteye giriş sınavlarında üstün başarı sağladıklarını aktaran Yıldırım, gençlerden bu sene de büyük başarılar beklediklerini kaydetti.

AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri

Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP Genel Başkanı, Ülkü Ocakları, Yapay Zeka, Güncel, Haber

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