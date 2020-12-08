Ülkü Ocakları'ndan Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'e ziyaret
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Ülkü Ocakları'ndan Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'e ziyaret

08.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:13
Ülkü Ocakları'ndan Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'e ziyaret

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel ve beraberindekiler Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i ziyaret etti.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel ve beraberindekiler Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i ziyaret etti.

Ziyarette Yüksel'e ilçe hakkında bilgiler veren Başkan Şimşek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yüksel ve yeni yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Yüksel ve Şimşek birbirlerine çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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