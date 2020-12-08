Ülkü Ocakları'ndan Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'e ziyaret

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel ve beraberindekiler Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i ziyaret etti.