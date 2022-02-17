Ülkü Ocakları Kırşehir İl Başkanlığı'nda görev değişikliği - Haberler
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Ülkü Ocakları Kırşehir İl Başkanlığı'nda görev değişikliği

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ülkü Ocakları Kırşehir İl Başkanlığı'nda görev değişikliği

Ülkü Ocakları Kırşehir İl Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Akbayır'ın görevi bırakmasının ardından göreve Nurullah Yağmur atandı.

KIRŞEHİR (İHA) - Ülkü Ocakları Kırşehir İl Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Akbayır'ın görevi bırakmasının ardından göreve Nurullah Yağmur atandı.

MHP Kırşehir İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın katılımlarıyla Ülkü Ocakları Kırşehir İl Başkanlığı toplantı salonunda atama programı düzenlendi. Ziyarette konuşan MHP İl Başkanı Arif Kılıç, Ülkü Ocaklarında görev değişimi yapıldığını ve görevin Nurullah Yağmur'a verildiğini söyledi. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Politika

Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocakları, Kırşehir, Politika, Güncel, Haberler

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