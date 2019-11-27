Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanlığı, şehidin mektubunu dağıttı
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Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanlığı, şehidin mektubunu dağıttı

Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanlığı tarafından bir şehidin annesine yazdığı mektubu dağıtıldı.

27.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:48
Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanlığı, şehidin mektubunu dağıttı

Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından bir şehidin annesine yazdığı mektubu dağıtıldı.

Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin, vatan, bayrak ve namusu için şehit olan güvenlik güçlerini her zaman hatırlamaları gerektiğini ifade etti.

Manevi duyguları canlı tutmak için bir şehidin annesine yazdığı mektubu Karamürsel'de vatandaşlara dağıttıklarını dile getiren Göktekin, bu vesileyle tüm şehitlere rahmet ve gazilere acil şifalar diledi.

Kaynak: AA
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