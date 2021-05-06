Ülkü Ocakları ihtiyaç sahiplerini unutmadı
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Ülkü Ocakları ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Ülkü Ocakları ihtiyaç sahiplerini unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ülkü Ocakları Ramazan Ayı dolayısıyla yardıma muhtaç durumda bulunan, ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ülkü Ocakları Ramazan Ayı dolayısıyla yardıma muhtaç durumda bulunan, ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı. Ülkü Ocakları tarafından hazırlanan yardım paketleri pandemi sürecinde tam kapanma dolayısıyla evlerinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Musa Şentürk Başkanlığı'ndaki Salihli Ülkü Ocakları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Önce gıda paketlerini hazırlayan Ülkü Ocakları Başkanı Şentürk ve yönetimi, daha sonra ihtiyaç sahibi aileleri tespit etti. Araca yüklenen gıda paketleri, tespit edilen ihtiyaç sahiplerine tek tek ulaştırıldı.

"Gönül köprüsü kuruyoruz"

Salihli Ülkü Ocakları olarak Ramazan ayında gönül köprüsü oluşturduklarını belirten Şentürk "Yardımlaşmaya, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde bir nebze de olsa yüzleri güldürmek için üyelerimizin katkıları, hayırseverlerimizin destekleriyle hazırladığımız gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle rahmet ayı Ramazanın tüm hemşerilerimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

Ülkü Ocakları ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Ülkü Ocakları ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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