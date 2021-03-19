Ülkü Ocakları Hendek İlçe Teşkilatından 18 Mart etkinliği
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Ülkü Ocakları Hendek İlçe Teşkilatından 18 Mart etkinliği

19.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:35
Ülkü Ocakları Hendek İlçe Teşkilatından 18 Mart etkinliği

Sakarya'da, Ülkü Ocakları Hendek İlçe Teşkilatı tarafından "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü" resim sergisi açıldı, şehit ziyaretleri yapldı ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Sakarya'da, Ülkü Ocakları Hendek İlçe Teşkilatı tarafından "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü" resim sergisi açıldı, şehit ziyaretleri yapldı ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Hendek Atatürk Parkı'nda açılan 18 Mart Çanakkale Zaferi Resim Sergisini, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Öztürk, MHP Meclis Üyesi Yaşar Aygüneş, MHP İlçe Yönetimi, MHP Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Gürbüz ve vatandaşlar gezdi.

Daha sonra ilçe teşkilatı üyelerince şehit kabristanlığına ziyarette bulunuldu. İlçe teşkilat binası toplantı salonunda da tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Ülkü Ocakları Hendek İlçe Başkanı Sıtkı Yaz, yaptığı açıklamada, etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu vesileyle bir kez daha milletimizin var olma mücadelesinde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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