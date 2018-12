Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz'dan İyi Parti Adayı Burhanettin Kocamaz'a Sert Tepki

MHP Mersin Milletvekili ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, "Burhanettin Kocamaz hırsına ve ikbal kaygısına yenik düşerek, değerlerimize ve liderimize karşı nankörlük etmiştir. Bizden gibi görünüp bizi can evimizden vurmak isteyenlerin sonu her zaman hazin olmuştur" dedi.

MHP'den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmasının siyasetteki yankıları sürüyor. Konu ile ilgili yazılı açıklamada bulunan MHP Mersin Milletvekili ve Ülkü Ocaklar Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Kocamaz'a olan tepkisini dile getirdi. Siyasetin millete hizmet etmenin, milletin çıkarlarını savunmanın, milletin haklarını korumanın bir vasıtası olduğunu aktaran Kılavuz, "Bu yönüyle siyaset çok anlamlı ve kutsal bir vazife; sorumluluk ve duruş, ilke ve vizyon, ahlak ve karakter gerektiren çok mühim bir mevkidir. Siyaseti kendi çıkarları için bir paravan haline getirenler; nefsinden başka her şeyi geri planda tutanlar, hiçbir ilke, hiçbir tutarlılık gözetmeden yalnızca siyaset yapmak adına her şeyi kendilerine mubah görenler ise ebediyen siyasetin yüz karaları olarak anılacaklardır" ifadelerini kullandı.

"Kimse Ülkücü-Milliyetçi Hareket'ten daha büyük değildir"

Kocamaz'ın bir ihanet partisinin mensubu olduğunu iddia eden Kılavuz, şunları aktardı:

"25 yıl boyunca partimizden Belediye Başkanlığı yapan Burhanettin Kocamaz İP'in grup toplantısında mezkur partinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı. Burhanettin Kocamaz, liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin sahip çıkarak itibar ve makam kazandırdığı, ancak ilk fırsatta liderimizi ve partimizi sırtından hançerleyen, Milliyetçi-Ülkücü Hareketi bölmek için her türlü ayak oyununa giren; Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen, 'HDP Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir' diyen ihanet partisinin bir mensubu oldu.

Kendisinin Tarsus'a ve Mersin'e hizmetleri olmuştur, bunu inkar edecek değiliz; ancak Burhanettin Kocamaz bu adımıyla kendi mazisine, davasına ve kendisine oy veren ülkücülere ihanet etmiş ve böylelikle asıl karakterini de ortaya koymuştur. Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in ve parti genel merkezimizin kararını saygıyla karşılayıp, partimizin muzafferiyeti için çalışacağı yerde benlik davasına düşmüş ve kendi değerini kendi elleriyle tüketmiştir. 'Ben varsam MHP var ben yoksam yok' zihniyetine sahip olanlar unutmamalıdır ki; siz yokken de Mersin'de MHP güçlü bir şekilde vardı, siz yokken de Ülkücü hareketin hamuru şehitlerin, gazilerin emekleriyle yoğrulmuştu. Her şeyini MHP'ye borçlu olan inkarcıların Ülkücü Hareketten hiçbir alacağı yoktur. Bu kutlu ve dualı hareket Burhanettin Kocamaz'ı 5 dönem belediye başkanlığına taşımış; Burhanettin Kocamaz ise hırsına ve ikbal kaygısına yenik düşerek, değerlerimize ve liderimize karşı nankörlük etmiştir. Bizden gibi görünüp bizi can evimizden vurmak isteyenlerin sonu her zaman hazin olmuştur. İhanette buluşanlar şehitlerimizin, gazilerimizin fedakar ve cefakar teşkilat mensuplarımızın vebalinden iki cihanda da kurtulamayacaktır. Makamda baki olmak isteyenlerin sonunda kendini düşürdüğü durum ortadadır. Kimse Ülkücü-Milliyetçi Hareket'ten daha büyük değildir; yel kayadan ancak toz kaldırır. Kendilerini dev aynasında görenler nasıl bir yanılgı içinde olduklarını da ilk seçimlerde anlayacaklardır."

Kocamaz'a bundan sonra Ülkücü Hareketin kavramları, sembolleri ve mazisi üzerinden siyaset yapmama tavsiyesinde bulunan Kılavuz, "Cennetmekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in şu sözünü hatırlatmak isteriz; 'Ben Ülkücüyüm ama ANAP'tayım, ben Ülkücüyüm ama Ülkücülük kimsenin tekelinde değil, Doğru Yol'dayım, Ben Ülkücüyüm ama Büyük Birlikteyim; halt etmişsiniz siz, Ülkücülük MHP'de olur. 'Bu şahsın başka bir partiye katıldığı halde kameralara pişkince bozkurt işareti yapması tam anlamıyla bir tükenmişliktir.

Bugüne kadar sessiz, sakin ve sabırlı bir şekilde olayları izledik; kimin ne dediğini, ne hesaplar içinde olduğunu, nasıl bir tavır ortaya koyduğunu gözlemledik ve bir kenara not ettik. Kimse ettiği hakaretlerin, söylediği yalanların, attığı iftiraların ve kapıldığı fitnenin bir cevabının olmayacağını sanmasın. Günü ve zamanı geldiğinde herkes milletimizin engin ferasetinin tecelli etmesiyle hak ettiği karşılığı alacaktır.

Başbuğumuzun ve şehitlerimizin emaneti olan davamıza, Başbuğumuzun yol arkadaşı olan liderimize, teşkilatlarımıza ve dava arkadaşlarımıza yönelik utanıp arlanmadan dil uzatan, fitne yayan şahıslara karşı duruşumuz nettir. Duruşumuz netlikten ve mertlikten başka bir anlamı bünyesinde barındırmaz; hesap yapmak, hava koklamak, nabza göre şerbet vermek bizim anlayışımızda yer almaz. Bizler tavır adamıyız; renksiz, köşesiz, kemiksiz, her olayda kırlangıç kuşu gibi seken kişilere karşı Toros Dağları gibi dimdik dururuz. Ömrümüz davamıza adanmıştır, bundan daha büyük bir rütbemiz, davamıza hizmet edebilmekten gayrı muradımız yoktur.

Gücümüz yettiğince Mersin'e hizmet etmek, Mersinli hemşerilerimizin her zaman ve her şartta yanında olmak ve Mersin'e sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Allah'ın izniyle dünden daha güçlü ve kararlıyız. Mart ayında yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediyesinde şehitlerimizin kanı, gazilerimizin gözyaşı, insanımızın umudu olan üç hilalli sancağımız dalgalanacaktır. Teşkilatlarımız dimdik ayakta, Ülkücüler sıkılmış bir yumruk gibi yapılan ihanetlerden bilenmiş bir şekilde mücadeleye hazırdır. Etnik köken, mezhep ayrımı gözetmeden her bir vatandaşımızı Allah'ın bir emaneti, Büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçası görüp kucaklayacak, başımızın üstünde tutacağız. Hep birlikte el ele, omuz omuza, gönül gönüle verecek ve Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, Mersin'in tüm ilçelerinde Allah'ın izniyle belediye seçimlerini kazanacağız" açıklamasında bulundu. - ANKARA