Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfından eğitime dijital destek
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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfından eğitime dijital destek

08.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:24
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfından eğitime dijital destek

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca hazırlanan internet sitesi, öğrencilere ücretsiz eğitim desteği sunuyor.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca hazırlanan internet sitesi, öğrencilere ücretsiz eğitim desteği sunuyor.

Vakfın Bursa İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Bilgi Ocakta" temasıyla hazırlanan internet sitesiyle gençliğin kişisel ve akademik gelişimine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Sitede, okul çağındaki gençlerin derslerine yardımcı, her yaştan bireylerin aradığını bulabileceği bilgi yarışmasından test çözümlerine her türlü bilgi yer alıyor.

Çevrim içi eğitim modülünde, liseye ve üniversiteye hazırlık, KPSS ve ALES testleri ile genel kültür, tarih, coğrafya, matematik, kültür sanat, müzik, spor, edebiyat, sinema gibi kategoriler bulunuyor.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı dergisinin farklı sayılarına ait yayın içerikleri de "Bilgi Ocakta" sisteminde yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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