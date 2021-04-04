Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yılında andı
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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yılında andı

Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yılında andı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 24. yılında andı.

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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 24. yılında andı.

Yıldırım, yazılı açıklamasında, ismi inanç, dik duruş ve cesaret ile bütünleşen Türkeş'in, yaşadığı çağda Türk milliyetçiliğinin bayraktarlığını yapan cesaret, gönül, fikir ve eylem adamı olduğunu belirtti.

"Başbuğ" unvanının vatan, millet ve devlet sevgisi ile özdeşleşerek bayraklaştığını ifade eden Yıldırım, Türk milliyetçiliğinin, Türkeş'in fikirleri ile nesilden nesillere aktarılan güçlü bir gelecek vizyonu kazandığını kaydetti.

Türk milliyetçiliğinin, önüne çıkarılan engellere karşı Anadolu'nun her köşesine merhum Türkeş ile yayıldığını belirten Yıldırım, Alparslan Türkeş'in emanetini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 21'inci yüzyıla taşıdığını ifade etti.

Ahmet Yiğit Yıldırım, "ülkücü gençliğin", Türkeş'in izinde ve Bahçeli'nin emrinde, davasına sadakatle bağlı, geleceğe emin adımlarla yürümekte kararlı olduğunu vurguladı.

Ülkücü Türk gençliğinin, aldığı bayrağı yere düşürmeden nesilden nesile aktarmak için çalıştığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkücü gençlik, şehadetin, sadakatin, iradenin ve inancın Türk milliyetçiliği ile buluşma noktasıdır. Dünden bugüne binlerce Türk genci, milletine bağlılığın ve hizmetin ilk heyecanını Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in emaneti olan 'Ülkü Ocakları'nda yaşamıştır ve yine Allah'ın izniyle binlerce genç bu heyecanı ocaklarımızda yaşayacak, Türk bayrağını dalgalandıracaktır. Bu vesile ile Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i bir kez daha saygı, rahmet, hasret ve dualarla anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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