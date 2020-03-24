Ülkü Ocakları Çad'da su kuyusu açtı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak susuzluk sıkıntısı çeken Afrika ülkelerinden Çad'da su kuyusu açtı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak susuzluk sıkıntısı çeken Afrika ülkelerinden Çad'da su kuyusu açtı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak Çad'da su kuyusu açtık. Ülkü Ocakları dünya mazlumlarına uzanan şefkat eli olmaya devam edecektir. Su kuyusunun açılmasına vesile oldukları için "Yaşam Çiçeği Derneği"ne teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA