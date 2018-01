Ülkü Ocakları Bayrak Dağıttı

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla esnafa Türk bayrağı dağıttı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Ülkü Ocakları üyeleri, ürk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Sivas Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret ederek, Türk bayrağı hediye etti.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, Mehmetçik'in her zaman yanında olduklarını belirterek, "Esnafımızın iş yerlerini ay yıldızlı bayrağımızla donatması için 500 esnafımıza Türk bayrağı hediye ediyoruz. Tüm vatandaşların bu duyarlılıkla ev ve iş yerlerini Türk bayrağı ile donatmasını istiyoruz. Bu bayrak dalgalansın diye Mehmetçikimiz can veriyor. Mazluma umut olabilmek için can veriyor." dedi.

Cadde esnafından balıkçı Alim Çetin Ahçı da Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediğini belirterek, "Bayrak, bir toplumun namusudur, şerefidir, hasiyetidir, onurudur. Bayraksız toplum olmaz. Bayrağı olmayan bir toplum yok olmaya mecburdur." dedi.

Esnaf Nafiz Gevşek de vatanı bölmeye kimsenin gücünün yetemeyeceğini belirterek, vatana daima sahip çıkacaklarını kaydetti.