Ülkü Ocakları Başkanı Yıldırım'dan, Nutuk'un dağıtımına izin verilmemesine ilişkin CHP'nin açıklamalarına tepki Açıklaması
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Ülkü Ocakları Başkanı Yıldırım'dan, Nutuk'un dağıtımına izin verilmemesine ilişkin CHP'nin açıklamalarına tepki Açıklaması

Ülkü Ocakları Başkanı Yıldırım'dan, Nutuk'un dağıtımına izin verilmemesine ilişkin CHP'nin açıklamalarına tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Güncel

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Mersin Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Ülkü Ocaklarına, Atatürk'ün Nutuk eserini dağıtma izni vermemesiyle ilgili CHP'den gelen açıklamaları, "Ülkücü Türk gençliği, Nutuk'un kutlu şuuruna erişmiş,...

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Mersin Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Ülkü Ocaklarına, Atatürk'ün Nutuk eserini dağıtma izni vermemesiyle ilgili CHP'den gelen açıklamaları, "Ülkücü Türk gençliği, Nutuk'un kutlu şuuruna erişmiş, Atatürk'ün ülkülerini benimsemiş ve Atatürk'ün kemiklerini sızlatan CHP'nin kirli siyasetine alet olmayacak kadar feraset sahibidir." şeklinde değerlendirdi.

Yıldırım, vakfın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'nin, Türk siyasetinin "kronik sorunu" haline geldiğini savunarak, "CHP, HDP/PKK ile gizli kapılar ardında iş birliği yaparak Türk milletine ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirasına her türlü ihaneti utanmadan gerçekleştirmiş bir güruhtur." ifadesini kullandı.

"Türk Ordusuna 'satılık' diyen kendini bilmez CHP'li bir vekilin, Atatürk'ün kutlu eseri Nutuk üzerinden şov yapmaya kalkışması ve bunun üzerinden menfaat elde etme peşine düşmesinin alışılan CHP oyunlarından sadece biri olduğunu" iddia eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkücü Türk gençliği, Nutuk'un kutlu şuuruna erişmiş, Atatürk'ün ülkülerini benimsemiş ve Atatürk'ün kemiklerini sızlatan CHP'nin kirli siyasetine alet olmayacak kadar feraset sahibidir. Kılıçdaroğlu ve CHP güruhu, çok arzu ederler ise kendilerine de birer Nutuk hediye edebiliriz. Sanmıyoruz ama bu sayede yitirdikleri şuurlarını geri getirmeye yardımcı olabiliriz.

'Atatürk' demekten aciz il başkanına sahip olan, Atatürk'ün büstlerini yıktığında HDP'li ortaklarına ses çıkaramayan Kılıçdaroğlu, sahte Atatürkçülük demeçleri vererek Türk milletini kandırmaya, aldatmaya, milletimizin aklıyla alay etmeye cüret etmemelidir."

Yıldırım, ülkücü Türk gençliğinin, lideri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin her daim emrinde olduğunu belirterek, "Densizlerin, hadsizlerin, kendini bilmezlerin, Atatürk'ün emanetine ihanet edenlerin sözleri, bizler için sinek vızıltısından öteye gitmemektedir." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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