Ülkü Ocakları Ahmet Şafak konseri iptal edildi
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Ülkü Ocakları Ahmet Şafak konseri iptal edildi

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından 29 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek olan Ahmet Şafak konseri iptal edildi.

28.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:00
Ülkü Ocakları Ahmet Şafak konseri iptal edildi

Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından 29 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek olan konseri iptal edildi.


Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından "Ülkede Birlik" adı altında 29 Şubat Cumartesi günü 19.23'te başlayacak olan Ahmet Şafak konseri, İdlib'te düzenlenen saldırı sonrasında 33 Mehmetçiğin şehit olmasının ardından iptal edildiği açıklandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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