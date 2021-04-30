Ülkü gençlerden Afrika'da iftar yemeği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ülkü gençlerden Afrika'da iftar yemeği

Ülkü gençlerden Afrika'da iftar yemeği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çameli Ülkü Ocakları tarafından, Afrika Kıtası'nın orta bölümünde yer alan Kamerun'da ihtiyaç sahibi 125 kişi için iftar yemeği düzenlendi.

Çameli Ülkü Ocakları tarafından, Afrika Kıtası'nın orta bölümünde yer alan Kamerun'da ihtiyaç sahibi 125 kişi için iftar yemeği düzenlendi.

Çameli Ülke Ocakları Başkanı Sedat Genç Afrika'daki bir dernek vasıtasıyla Kamerun Ülkesinde iftar yemeği düzenledi. 125 kişilik iftar yemeğinde neredeyse yılda bir kez et yiyen Afrikalılar sıcak iftar yemeğiyle etle buluşurken, çocukların gözündeki mutluluk adeta okunuyordu.

Sıcak iftar yemeğiyle çocukların sevinçlerine ortak olduğu için mutluluk duyduğunu belirten Sedat Genç, güçlerinin yettiği kadar katkıda bulunacaklarını söyledi. İftar yemeğinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Genç, "Dernek aracılığıyla şu an yılda bir kez dahi et yiyemeyen Afrikalı kardeşlerimize verdiğimiz sıcak iftar yemeğinin mutluluğunu yaşıyoruz. Gönül isterdi ki bütün dünyada aç olan insanlara el uzatalım ancak imkanlar ölçüsünde, gücümüzün yettiği ölçüde katkıda bulunabiliyoruz" dedi. - DENİZLİ

Ülkü gençlerden Afrika'da iftar yemeği
Ülkü gençlerden Afrika'da iftar yemeği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yasak masak dinlemediler! Vakaların patladığı Çorum'da müftü 200 öğrenciye iftar yemeği verdi
Yasak masak dinlemediler! Vakaların patladığı Çorum'da müftü 200 öğrenciye iftar yemeği verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor İrfan Buz Cenk Tosun Ali Tandoğan Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ülkü gençlerden Afrika'da iftar yemeği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 13:42:21. #1.16#

title