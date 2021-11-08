Ülkü Çoban kimdir? KRT sunucusu Ülkü Çoban kaç yaşında, nereli? Ülkü Çoban hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Ülkü Çoban hakkında araştırmalar yapılıyor. Ülkü Çoban kimdir? Ülkü Çoban kaç yaşında, nereli? Ülkü Çoban hayatı ve biyografisi!

ÜLKÜ ÇOBAN KİMDİR?

Ülkü Çoban 20 Ocak 1984 tarihinde doğmuştur. Eğitiminin lise yıllarını Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamladı. 2002 yılında mezun olduğu lisenin ardından İstanbul Üniversitesi Radyo ve Sinema Bölümü'nü 2008 yılında bitirdi ve diplomasını aldı.

Ülkü Çoban

Ülkü Çoban, Kariyerinde birçok yerde çalışan Çoban, 2015 yılında Yurt TV'de haber spikerliği yapmaya başladı. 2 senelik süre zarfında gazetenin muhabirliğini de üstlendi. 2017 yılında Flash TV'ye transfer oldu ve spikerliğe devam etti. Çoban'ın son adresi ise KRT TV oldu. Burada ad Ülkü Çoban ile Günaydın ismi ile haber kuşağını sunuyor.

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Osman Demir Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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