Ülkü Cansu 'Cynseu' Gültekin, Digital Athletics bünyesine dahil oldu! - Haberler
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Ülkü Cansu "Cynseu" Gültekin, Digital Athletics bünyesine dahil oldu!

Playerbros - Haberler | Gamegar
Ülkü Cansu

Digital Athletics, Twitch dünyasının sevilen isimlerinden Ülkü Cansu Gültekin'i (ulkucansuglt) yayıncı olarak bünyesine kattı!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından olan Digital Athletics, Ülkü Cansu " Cynseu" Gültekin'i yayıncı olarak bünyesine kattı. Organizasyon, yeni yayıncısını resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla takipçilerine duyurdu.

Twitch platformunda yayıncılık yapan 21 yaşındaki başarılı yayıncı, yayınlarında genellikle VALORANT, Just Chatting ve PUBG oyunlarına ağırlık veriyor. Ülkü Cansu Gültekin için yapılan paylaşımlarda şu sözlere yer verildi:

Twitch kanalında 13 bin takipçisi bulunan Ülkü Cansu Gültekin'in takip edebileceğiniz sosyal medya hesaplarına hemen aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

Twitter

Instagram

Twitch

Playerbros ekibi olarak Ülkü Cansu Gültekin'e, Digital Athletics kariyerinde başarılar diliyoruz.

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Haber: Ülkü Cansu 'Cynseu' Gültekin, Digital Athletics bünyesine dahil oldu! - Haberler
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