Ülkeyi terk etmek isteyenlerin Kabil Havalimanı önündeki bekleyişi sürüyor
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk etmek isteyenlerin Kabil Uluslararası Havalimanı önünde bekleyişi sürüyor.
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk etmek isteyenlerin Kabil Uluslararası Havalimanı önünde bekleyişi sürüyor. Taliban güçleri havalimanına girişe izin vermiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat