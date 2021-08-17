Ülkeyi terk etmek isteyenlerin Kabil Havalimanı önündeki bekleyişi sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ülkeyi terk etmek isteyenlerin Kabil Havalimanı önündeki bekleyişi sürüyor

Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk etmek isteyenlerin Kabil Uluslararası Havalimanı önünde bekleyişi sürüyor.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk etmek isteyenlerin Kabil Uluslararası Havalimanı önünde bekleyişi sürüyor. Taliban güçleri havalimanına girişe izin vermiyor.

Ülkeyi terk etmek isteyenlerin Kabil Havalimanı önündeki bekleyişi sürüyor
Ülkeyi terk etmek isteyenlerin Kabil Havalimanı önündeki bekleyişi sürüyor
Ülkeyi terk etmek isteyenlerin Kabil Havalimanı önündeki bekleyişi sürüyor
Ülkeyi terk etmek isteyenlerin Kabil Havalimanı önündeki bekleyişi sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Taliban basın sorumlusu Afgan kadın sunucunun programında soruları yanıtladı
Taliban basın sorumlusu Afgan kadın sunucunun programında soruları yanıtladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması
Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Murat Kurum Ziya Selçuk Tanju Özcan
Magazin Alişan Berkay Kibariye Demet Akalın
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ülkeyi terk etmek isteyenlerin Kabil Havalimanı önündeki bekleyişi sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 15:47:16. #1.16#

title