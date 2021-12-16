Ülkeye kaçak yollarla giren 92 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da polis ekiplerince merkezi bölgelerde yabancı uyruklu şahıslara yönelik yapılan uygulamada kaçak yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 92 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin huzur ve güvenliği için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler yabancı uyruklu şahısların yoğunluk gösterdiği 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Gar Meydanı, Tığcılar, Yağcılar ve Karaosman Mahallelerinin yanı sıra otobüs terminali ile otoban uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi. Denetim doğrultusunda 524 yabancı uyruklu şahıs kontrol edilirken ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 92 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların sınır dışı edilmesi için ise işlem başlatıldığı öğrenildi. - SAKARYA

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