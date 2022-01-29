Ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 29 kişi yakalandı - Haberler
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Ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 29 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 29 kişi yakalandı

Sakarya'da polis ekiplerince yapılan düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamasında ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 29 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da polis ekiplerince yapılan düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamasında ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 29 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin genel asayiş, kamu düzeninin devamına, sosyal ve ekonomik düzeni olumsuz yönde etkileyen düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilmesine yönelik uygulama gerçekleştirdi. 492 personelle sorumluluk bölgesindeki 86 metruk yer, 47 umuma açık eğlence mekanı, 7 tır garajı ile otobüs terminali ve liman, 15 balıkçı barınağı, 78 toplu taşıma durak ve istasyonunda uygulama gerçekleştirdi. Bu doğrultuda 896 yabancı uyruklu şahsı sorgulayan ekipler, ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 29 kişiyi yakaladı. Konuya ilişkin olarak yakalanan yabancı uyruklu şahısların sınır dışı edilmesi için işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi. - SAKARYA

Ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 29 kişi yakalandı

Ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 29 kişi yakalandı

Ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 29 kişi yakalandı

Ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 29 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Polis, GÖÇ, 3. Sayfa, Haber

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