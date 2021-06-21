ÜLKESİNE RUHSATSIZ SİLAH GÖNDERMEYE ÇALIŞAN GANALI YAKALANDI
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ÜLKESİNE RUHSATSIZ SİLAH GÖNDERMEYE ÇALIŞAN GANALI YAKALANDI

ÜLKESİNE RUHSATSIZ SİLAH GÖNDERMEYE ÇALIŞAN GANALI YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'te kargo firması üzerinden Gana'ya kaçak olarak ruhsatsız tabanca göndermeye çalışan Gana uyruklu W.O. (37) yakalandı.

FATİH'te kargo firması üzerinden Gana'ya kaçak olarak ruhsatsız tabanca göndermeye çalışan Gana uyruklu W.O. (37) yakalandı. Şüphelinin kargo firmasına bıraktığı siyah çanta içerisinde 17 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı. Silahların ele geçirildiği anlarda kameraya yansıdı. 

Polis ekipleri, 17 Haziran Perşembe günü Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan kargo firması üzerinden yabancı uyruklu bir kişi tarafından Gana'ya silah gönderileceği yönünde bilgi edindi. Harekete geçen ekipler, aynı gün ihbarın yapıldığı kargo firmasına gelerek kargo yetkilisi ile görüştü. Yapılan görüşmede yabancı uyruklu bir kişi tarafından siyah çanta bırakıldığı belirlenirken, çanta içerisinde yapılan aramalarda, 17 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmaların devamında Şişli Eskişehir Mahallesi'nde bulunan adrese gerçekleştirilen operasyonda Gana uyruklu W.O. yakalanarak gözaltına alındı. Polislerce yapılan araştırmalarda şüphelinin ülkesinde "Silah Kaçakçılığı" suçundan aranma kaydı bulunduğu da belirlendi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "Silah Kaçakçılığı" suçundan önceki günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Görüntü dökümü:

------------------------------Kargo firmasında ele geçirilen tabancaların görüntüsü-Gözaltına alına şüphelinin görüntüsü

-Genel ve detaylar


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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