“Ülkesine güvenen müteşebbislerimizle hedeflerimize ulaşacağız”
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bursalı Durmazlar firmamızın gerçekleştirdiği bu atılımlar sayesinde ülkemiz, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla yürüyecek" dedi.
04.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:57
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bursalı Durmazlar firmamızın gerçekleştirdiği bu atılımlar sayesinde ülkemiz, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla yürüyecek" dedi.
Kaynak: Dunya.com