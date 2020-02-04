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“Ülkesine güvenen müteşebbislerimizle hedeflerimize ulaşacağız”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bursalı Durmazlar firmamızın gerçekleştirdiği bu atılımlar sayesinde ülkemiz, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla yürüyecek" dedi.

04.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:57
“Ülkesine güvenen müteşebbislerimizle hedeflerimize ulaşacağız”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı , "Bursalı Durmazlar firmamızın gerçekleştirdiği bu atılımlar sayesinde ülkemiz, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla yürüyecek" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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