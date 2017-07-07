Ülkesine Gitmek İsteyen Suriyeli, 7 Katlı Binadan Atlamak İstedi

ŞANLIURFA'da barınan Suriye uyruklu 18 yaşındaki Faruk A., ailesinin bulunduğu Rakka'ya gitmesine izin verilmediğini ileri sürerek, 7 katlı inşaatın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Arapça bilen polisin konuşup ikna ettiği genç, çatıdan indirildi.



Olay, öğle saatlerinde Sırrın Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki 7 katlı binada meydana geldi. Ülkesinde yaşanan iç savaştan dolayı kaçarak Türkiye'ye yalnız başına gelen Faruk A., Suriye'nin Rakka kentinde kalan ailesinin yanına gitmek için iddiaya göre, Şanlıurfa Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvurdu. Ancak ülkesine gitmesine izin verilmediği ileri sürülen Faruk A. girdiği bunalım sonucu inşaatın çatısına çıkıp atlayacağını söyledi.



Ülkesinde kalan ailesinin yanına dönmek isteğini Arapça bağıran Suriyeli genç için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri gencin atlama ihtimaline karşı önlem aldı. Gençle iletişim kurması için Arapça bilen bir polis memuru, çıktığı inşaatta bir süre onunla konuştu. Polisin, kendisine yardımcı olacağını söylediği Suriyeli Faruk A., ikna edilip aşağıya indirilerek polis merkezine götürüldü. - Şanlıurfa