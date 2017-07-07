Ülkesine Dönmek İçin İntihara Kalkıştı

Ülkesine dönmek için intihara kalkıştı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kalan Suriye uyruklu 18 yaşındaki genç ailesinin bulunduğu Rakka'ya gitmesine izin verilmediğini iddia ederek, 7 katlı inşaatın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Sırrın Mahallesindeki 7 katlı bir inşaat halindeki binanın çatısında meydana geldi. Ülkesinde yaşanan iç savaştan dolayı kaçarak Türkiye'ye yalnız başına gelen Faruk A., Suriye'nin Rakka kentinde kalan ailesinin yanına gitmek için iddiaya göre, Şanlıurfa Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvurdu. Ancak ülkesine gitmesine izin verilmediği ileri sürülen Faruk A. girdiği bunalım sonucu inşaatın çatısına çıkıp intihara kalkıştı.

Olay yerine vatandaşlar tarafından çağrılan polis, 112 Acil Servis ile itfaiye ekipleri uzun süre Suriyeli genci çatıdan indirmek için uğraştı. Uğraşlar sonunda gençle iletişim kurması için Arapça bilen bir polis memuru, çıktığı inşaatta bir süre onunla konuştu. Polisin, kendisine yardımcı olacağını söylediği Suriyeli Faruk A., ikna edilip aşağıya indirilerek polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.