Ülkesine Bayramlaşmak İçin Giden Suriyelilerin Sayısı 31 Bine Ulaştı

Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için Kilis üzerinden Suriye'ye geçenlerin sayısı 31 bine ulaştı.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Kilis'e gelerek Kurban Bayramı için ülkesine geçirmek isteyen çok sayıda Suriyeli, geceden Öncüpınar Sınır Kapısı'nın yan tarafında bulunan gönderme merkezinde kurulan dev çadırlarda sıraya girdi. Sabah itibariyle ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 31 bini aştı.

Polis ile jandarma izdiham yaşanmaması için Suriyelileri kontrollü bir şekilde ülkelerine gitmelerini sağlıyor.

Yaşlı,engelliler, hamile ve çocuklu ailelere öncelik tanınıyor

Suriyelilerin sınır kapısında yoğunluk oluşturması üzerine, yaşlılar, engelliler, hamile ve çocuklu ailelerin ülkesine gitmesine öncelik tanınıyor. Suriyeliler yanlarında getirdikleri eşyaları taşımakta zorluk çektikleri gözlendi.

Bazı Suriyeliler, bir an önce ülkelerine gitmek için aceleci davranırken, bazıları da koşarak ülkelerine gidiyor. İzdiham yaşanmaması için polis Suriyelileri gruplar halinde geçişlerine izin veriyor.

Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekatı ile barış, huzur ve güven ortamının sağlandığı Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus, El Bab, Afrin başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerine gidiyor.

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kurulan sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı 0-15 yaş grubundaki Suriyeli çocukların eksik aşıları da yapılıyor. Suriyelilerin ülkelerine gidişlerinin yarın akşam itibariyle sona ereceği, dönüşlerin 3 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yapılacağı öğrenildi. - KİLİS