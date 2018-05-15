Ülkesi Irak'ta Eli Kesilen Hırsız Yine Aynı Suçtan Yakalandı
Sakarya'da yaşanan olayda ülkesi Irak'ta yaptığı hırsızlık nedeniyle ceza olarak eli kesilen adam yine hırsızlık suçuyla gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Çalışmada, Irak uyruklu S.J.M'nin, Adapazarı ilçesinde 2 ayrı ikametten cep telefonu, tablet ve para çaldığı, bir iş yerinden de hırsızlık yaptığı tespit edildi.
SAĞ ELİNİ IRAK'TA KESTİLER
Hırsızlık Bürosu ekiplerince izi sürülen zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Irak uyruklu S.J.M'nin, ülkesinde hırsızlık suçunu işlediği gerekçesiyle sağ elinin kesildiği belirtildi.
BOLU'DA DA ARANIYORDU
Zanlının, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği sırada, kesilen elini gazetecilere göstermemek için hırkasıyla gizlediği görüldü.
Öte yandan, zanlının Bolu'da da hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.
-
hükümetten rica ediyorum,ithal hırsıza ihtiyacımız yok,,zaten akapeliler yetip artıyor.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Ülkeyi çiftliğe çevirdi AKP ipinden kopan it CENNET YURDUMUZU KİRLETMEYE GELİYORCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
-
Acaba Türkiyeye nasıl geldi bu varlık!!!! Türkiyede hırsızların el üstünde olduğunu mu gördü dersiniz?Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
-
Bunların alayı pislik , Iraklı Suriyeli bir kişi yi sokmayacaksın sınırdan içeri, nezaman defolup gidecekler merak içindeyimCevap Yaz 2 1 Yayından KaldırXWVYZ: BAKSANA ADAMIN ELİNİ KESMİŞLER. SEN OLSAN DÖNERMİSİN. BURADA OHHH MİS GİBİ. DENETİMLİ SERBETS BIRAKILIR.2 1 Yayından Kaldır