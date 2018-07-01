Ülkesinin Elenmesine Sinirlenen Arjantinli Taraftar, Televizyonunu Pencereden Aşağı Fırlattı

Ülkesinin Elenmesine Sinirlenen Arjantinli Taraftar, Televizyonunu Pencereden Aşağı Fırlattı

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupasından ülkesinin Fransa'ya yenilerek elenmesine sinirlenen Arjantinli taraftar, maçın bitiş düdüğü ile birlikte televizyonunu camdan aşağı fırlattı.

Dünya Kupası son 16 turunda Fransa ile karşılaşan Arjantin kupaya veda ederken, maç bitiminde sonuca sinirlenen bir taraftar, maçı izlediği televizyonu ikinci kattaki evinden sokağa fırlattı. Televizyon paramparça olurken sokak boş olduğu için şans eseri yaralanan olmadı.

ÜLKE ADETA YASTA

Arjantin öne geçtiği maçta Fransa'ya 4-3 yenilerek kupaya veda ederken Messi önderliğinde kupanın favorilerinden biri olarak gösterilen takımın erken vedası ülkede büyük hayal kırıklığı yarattı.

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